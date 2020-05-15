即巿股評 港股直擊

全球新冠肺炎確診個案升勢放緩，多個國家及地區逐步「解封」，分析普遍關注會否出現第二波擴散，以及商貿活動恢復進度，冀藉此評估企業盈利和各地區經濟前景。

是次疫情肆虐重創環球經濟，惟不同國家所受打擊卻有相當大差別。新冠病毒最先在中國大爆發，並蔓延到南韓、日本等亞洲國家，在壓制疫情方面，亞太區整體防控能力比歐美多國優勝，累計確診數字遠不及歐洲的意大利、西班牙與英國，與染病人數逾百萬的美國差距更大。

美國疫情尤其嚴重，聯儲局主席鮑威爾表示，新冠肺炎令當地GDP面對前所未見的下行風險，情況較以往的衰退更為惡劣，預期未來一段長時間經濟可能很疲弱。

3月中開始，聯儲局的貨幣與白宮的財政政策雙管齊下，終穩住了市場信心，惟由於疫潮衝擊面廣泛，總統特朗普雖積極推動重啟經濟，但實際上並非那麼樂觀，因為「抗疫大將」國家過敏症和傳染病研究所主任福西(Anthony Fauci)表明，美國疫情未完全受控，警告限制措施若太快解除，或引致新一波爆發。部分州長與特朗普亦意見相左，反映多州疫情仍然令決策者憂慮，經濟返回正軌可謂前路崎嶇，企業「重獲新生」無期。

疫情導致經濟幾乎陷於停擺，企業盈利預測傾向悲觀。根據Factset資料，標普500指數每股盈利未來12個月預測，3月23日迄今已調低16.2%，在美股從3月底強力反彈後，估值更欠吸引。兩位著名投資者不約而同睇淡，其中David Tepper認為美股估值之貴僅次於1999年科網泡沫爆破前；Stanley Druckenmiller也直言，美股目前風險回報可能是他一生中最差水平。

相比之下，在亞洲，新冠肺炎破壞力不及歐美，經濟重啟亦順暢，企業較快恢復營運，儘管區內公司盈利預測無可避免要下調，惟受損程度低於美國。

附【圖】所見，MSCI美國指數相對MSCI亞太區指數的每股盈利預測比率自2月高位14.33倍，跌至最近約12倍，回到歷史均值加減1個標準差的正常範圍內，意味美企盈測收縮幅度比亞太區企業嚴重。另一方面，兩個指數預測市盈率溢價卻顯著擴闊，偏離多年慣常區間，代表亞太股市在盈測及估值上都具優勢。

目前亞股最大挑戰，除了疫情(如內地、南韓和香港均有「復發」跡象)，也要面對中美貿易關係轉壞，特別是對於在環球供應鏈佔重要位置的南韓及台灣帶來多少影響。此外，美元強勢構成不明朗，但美滙升值空間料不會很大。隨着亞太區經濟較快復甦，加上內需與區域貿易規模比以往更吃重，出口毋須像過去般極度依賴歐美，亞股許多板塊不乏尋寶機會。

信報投資研究部

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