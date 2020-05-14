港股直擊 即巿股評

擔心美國經濟或有嚴重下行風險，隔晚道指再插516點，港股連跌兩日後，今日再挫350點，失守兩萬四關，成交有1186.54億元。

北水流入續增加，由上日淨買33.94億元，增加至40.76億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

飛鶴(06186)今早錄得大手上板，全日插10.9%，傳遭大摩私募基金配股，而飛鶴全日有21.67億元淨買，為今日淨入最多個股。

業績佳的中芯(00981)，全日有3.1億元淨入；閱文(00772)則有1.51億元淨買；創新高的美團(03690)，全日有1.15億元淨入；但平安好醫生(01833)全日有7720萬元淨走；中興(00763)則有5289萬元淨沽；小米(01810)也有2964萬元淨走；騰訊(00700)全日則有2858萬元淨沽。

華潤啤酒(00291)全日有1.79億元淨買；建行(00939)也有1.11億元淨入；微創(00853)有8363萬元淨入；中建材(03323)也有7796萬元淨買；金沙(01928)有2310萬元淨流入。

中移動(00941)為今日最多淨沽個股，全日有1.79億元淨買；國壽(02628)也有1.4億元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、飛鶴、美團、中移動、小米、好醫生、建行、國壽及中建材。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、飛鶴、騰訊、美團、中興、微創、閱文、好醫生、潤啤及金沙。