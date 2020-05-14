港股直擊 即巿股評

美國聯儲局主席鮑威爾表示疫情令經濟面對嚴重下行風險，可能長時間疲弱，加上特朗普延長禁令，限制美企採購華為及中興電訊設備。隔晚美股道指再挫逾500點，港股恒指連跌三日，資金續追強勢科技、物管和醫藥股。

恒指低開142點，開市後跌幅曾縮至99點，見24081點全日高，之後跌幅擴大，失守20天線(約24127點)、50天線(約24064點)和兩萬四關，曾挫390點，見23790點全日低位，中午跌267點或1%，午後復挫近380點，守上午低位。恒指收報23829點，跌350點或1.4%，連跌三日累挫772點或3.1%，為5月4日後收市新低。大市今日下跌股份比例達67%；上升股份比例為33%。

國企指數報9687點，跌148點或1.5%。

大市成交額1186.54億元。

即月期指收市報23685，跌384點或1.6%，低水145點。

滬指收市跌0.96%；深成指挫1.02%。

美國道指期貨最新跌11點，報23155。

藍籌金融股受壓，友邦(01299)跌2%；建行(00939)跌1%；傳金市交易錄得虧損，滙控(00005)收跌1.8%；建行(00939)跌1%；平保(02318)跌1.3%。相反，長建(01038)升1.5%為表現最好藍籌。

焦點板塊

科技股：多股表現突出，科網龍頭騰訊(00700)績後曾升4.1%，續創逾兩年高，午後曾倒跌，收市僅升0.2%；美團(03690)創新高，收市升2.9%。其他科網股方面，騰訊系閱文(00772)和同程藝龍(00780)分別升9.5%和6.8%。另外，金蝶(00268)除息，股價創新高，收市升4.2%；金融科技股眾安在綫(06060)升2.7%，八連升累飆22.4%；FriendTimes(06820)升16.4%；指尖悅動(06860)飆16%。硬件以芯片股最突出，中芯(00981)首季盈利大增逾四倍，股價飆9.7%；華虹(01347)升4%。另外，瑞聲(02018)將於明日公布首季業績，股價升0.8%。相反，美國總統特朗普延長禁令，限制美企採購華為中興(00763)電訊設備，股價挫4.3%。

物管股：多隻物管股續創新高，包括：保利物業(06049)、時代鄰里(09928)、奧園健康(03662)、永升(01995)、佳兆業美好(02168)、新城悅(01755)和寶龍商業(09909)，收市分別升3.1%、3.7%、1.9%、2.8%、2.3%、1%和1.8%。但雅生活(03319)創上市高後倒跌1.9%；碧桂園服務(06098)挫2.4%；中海物業(02669)跌0.2%。

地產收租股：普遍續跌。信置(00083)挫3.7%；新地(00016)跌1.3%；長實(01113)跌1.6%；恒地(00012)跌2%；新世界(00017)跌1.7%；希慎(00014)跌1.5%。

醫藥股：多股續創新高，包括：信達生物(01801)、威高(01066)、微創醫療(00853)、康希諾生物(06185)、啟明醫療(02500)和康德萊醫械(01501)，收市分別升1.1%、0.8%、5.8%、2.5%、1.7%和1.4%。不過維亞生物(01873)創新高後倒跌3.5%。

焦點股份

中國飛鶴(06186)：股價插10.9%，成交額達76.46億元。當中市前錄兩手共2.92億股成交，涉逾38億元。外電引述交易文件顯示，大摩私募基金出售2.925億股，每股作價13.25元，套現38.76億元。

大酒店(00045)：股價挫3.3%。旗下港半島酒店，集團公布，今年首季香港半島酒店的出租率14%，按年大跌56個百分點；平均房租跌26.62%至4395元；平均可出租客房收入跌85.21%至616元。

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