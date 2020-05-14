今日 17:15
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港股直擊
寶勝國際(03813)公布，截至3月底止首季股東應佔虧損1.65億元(人民幣‧下同)，2019年錄得盈利1.92億元。
期內，營業收入49.47億元，按年減少25.01%。
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