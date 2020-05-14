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長實(01113)舉行股東周年大會，主席兼董事總經理李澤鉅表示，無人能準確預測疫情何時完結、疫苗何時發明，而所有經濟及就業問題都要視乎疫情何時完結，「總之今年世界艱難，影響係人人有份，全世界各行各業都幾嚴重。」而集團一向奉行發展不忘穩健原則，準備充足，財務非常穩健，有能力承受風浪，「我爸爸(李嘉誠)同我對公司係有信心，亦覺得可以做得更好，風浪嚟到我哋捱得到有餘仲可以向前望。」

李澤鉅坦言，長實難免受到不少影響，尤其酒店、飛機、酒館都受短期影響，但長遠而言，對優質資產有信心，而集團財務非常穩健，負債比率處於低個位數，所有資產均為優質資產，應是世上最「襟捱」企業之一，當疫情好轉時，這些資產的改善也相對較快；對集團而言有危亦有機，現金充足可容易把握機遇，無論本地或海外。

他說：「短期一定會見到唔同行業喺長實下面有唔同衝擊，但正因為有短期衝擊，先見到我哋長遠資產質素好，同埋可以有機會睇新嘅嘢……世界艱難就係搵新機會嘅好時候，樣樣嘢都順風順水先難搵到好嘢。」

賣樓方面一向是貨如輪轉，旗下日出康城8期Sea to Sky已完成所有準備工作，正等待港鐵(00066)同意便可開賣，「定價唔係點睇疫情，總之貼市，提供到單位畀買家就得。」

對於是否有向租戶減租，李澤鉅稱，不同商場受到不同影響，旗下組合中，民生商場比例較大，所受的影響不及遊客區商場，再者，不同行業所受影響亦不同，售賣防疫衞生或健康食品的商戶可能有增長，轉型較快的商戶也不太受影響，故集團視乎不同租戶提供度身訂造的安排，避免一刀切，要逐一個案處理。

酒店業務方面，李澤鉅指出，疫情下酒店承受不少衝擊，但旗下組合中很大部分是長期租約的月租酒店，近乎不受影響，至於日租酒店則較慘；若遊客短期可在安全情況下入境，日租酒店的復甦將會出現。

問及新收購的英國釀酒廠兼酒館Greene King是否蒙受很大損失，李澤鉅表示，酒館是地產項目，而酒吧及啤酒是英國人的必需品，相信疫情減退後生意很快可復原。

談及飛機租賃業務，他說，疫情下航空公司仍可維持內陸航線，旗下機種主要是窄體機，較多用於短途航線，影響較闊體機的影響輕；一半租客簽署長租，另一半租客則希望可重組延長租期，以便度過難關。