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長和(00001)今日舉行股東會，主席李澤鉅表示，目前無意改變公司派息政策。對於主席和資深顧問會否繼續增持嗎，他稱：「這問題今天不適合回答。」

被問到中美貿易摩擦及英國脫歐等對公司影響，李澤鉅指出，中美貿易糾紛對集團的電訊、基建、零售業務影響不大，對碼頭業務亦未見影響。公司數年前開始致力增加固定收入的策略發揮顯著的作用，集團擁有強勁的現金流，定可面對種種挑戰。

聯席董事總經理兼執行董事霍建寧指出，公司在英國的業務都是電訊、基建、零售及港口等必需品與服務，不會太受脫歐影響。唯一可能有影響的只是英鎊滙率。英鎊現時比去年同期大約下跌5%。

霍建寧續稱，公司電訊業務很強，在意大利、愛爾蘭和奧地利的4G網絡是當地最好，大部分均已準備就緒可推行5G，非常有利。而在英國，公司擁有最多5G頻譜，會全速建設5G網絡及推出服務。不出1年在英國的生意會最好，會由守勢變為領導地位。

屈臣氏月初宣布自行生產口罩，被問到為何不可以早一點生產，李澤鉅解釋，改裝水廠設立生產線需要一點時間，此外購買原材料及申請產品認證等，都需要一定程序與時間，以確保產品質素符合市民期望，至於發售日期、細節仍待確定，預計下周可以先行透過網上登記，然後到指定屈臣氏及百佳分店取貨。

李澤鉅最後指出，因為疫情，為保障大家健康，所以才不鼓勵大家親身出席股東會。今年少了茶點，但相關開支會捐予抗疫用途，希望股東身體健康。