即巿股評 港股直擊

雖然美國及其他歐洲國家已開始計劃恢復經濟活動，但與此同時市場亦擔心隨時再爆發另一波疫情。另一方面，美國聯儲局主席鮑爺表示疫情令經濟面對嚴重下行風險，可能長時間疲弱，同時亦表示暫時唔會實行負利率攻策。除咗呢兩個因素影響市場情緒，侵侵火上加油，延長禁制令，限制美企採購構成國家安全風險嘅電訊設備。雖然相關行政命令無提及任何國家或公司，但市場一般認為係直接針對華為及中興通訊(00763)等中國公司。

不過另一方面，有消息人士稱，美國商務部亦有可能再次延長許可證，允許美國企業繼續與華為開展業務。美國無線產業協會(CTIA)已敦促商務部延長許可證，認為允許與華為進行交流，可以促進全球電訊業標準的發展。呢啲消息都令美股腳軟，道指連跌三日，標指跟納指同時下跌超過1%。

恒指低開142點，開市後跌幅曾收窄至99點，見過半日高位24081點，其後跌幅再擴大，更失守20(24131點)及50日線(24065點)兩個重要關口，跌390點，見半日低位23790點。

藍籌股中大部份下跌，有傳聞指大笨象(00005)金市交易揩大鑊，股價又跌1.1%，唔係阿Man撥冷水，話咗大笨象無運行，睇嚟40元有機會變成阻力位。其實除咗大笨象，阿Man認為今年之內，金融股板塊都唔慌有運行，包括銀行股同保險股。

科技股仍然跑贏大市，騰訊(00700)業績好過預期，隔晚ADR勁升逾5%，今朝股價亦曾高見447元，不過阿Man都預咗高開就會引發獲利沽盤食糊套現，今朝果然係咁行，況且騰訊業績公布前已經炒起，今早高開回落，家下仲企到435元樓上已算勁。

除咗騰訊業績好勁升，中芯(00981)亦同樣因業績交到功課勁升，家陣股價企咗上18元樓上，有貨睇住18元呢個位，唔守18元要落車，守得住有權向上試20元水平。

阿Man一直擔心物管股隨時趁高抽水，但物管股就係高處未算高，多隻物管股今日又創新高，不過阿Man對呢個板塊已起戒心，有貨當然可以繼續坐，但無貨真係等回調先買，高追有風險。大市仍然處於上落格局，暫時移動區間範圍23500至24800點，繼續炒股唔炒市。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)