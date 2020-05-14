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意花園業主索償 長實:維修不獲配合

長實(01113)元朗洋房意花園有業主入稟索償，指屋內有滲水及漏煤氣問題。長實回應表示，當接獲該業主報稱單位滲水及漏煤氣問題後，隨即處理了屋內滲水問題。

長實稱，至於單位出現漏煤氣情況，由收到該業主通知，機電工程部派人入屋檢查及核實至今兩年期間，提供了數個維修方案給業主選擇，亦不下十數次要求該業主安排發展商及煤氣公司職員進入單位維修，但一直不獲業主配合。

發展商及煤氣公司已向該業主提出數個維修方案，盼能盡快進行維修，但業主反而要求賠償，並堅持答應賠償後才允許施工。

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