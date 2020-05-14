港股直擊 即巿股評

擔心美國經濟或有嚴重下行風險，隔晚道指再插516點，港股連跌兩日後，今早進一步受壓，半日挫逾兩百點，失守兩萬四關。

恒指低開142點報24038，跌幅曾縮至99點，高見24081，隨後沽壓加大，失守兩萬四關後，大市一度插390點，低見23790，隨後沽壓收歛。恒指中午收報23912，跌267點或1.11%，國指半日收造9716，跌118點或1.2%，大市成交額683.87億元。

鮑威爾於公開活動中稱，疫情令美國經濟面對前所未見的下行風險，情況比以往任何一次衰退都嚴重，未來一段長時間增長都可能很疲弱，但認為要推動復甦，國會的角色比聯儲局更重要。

藍籌僅三隻成分股升，餘下全線下跌。傳金市交易錄大額虧損，滙控(00005)跌1.2%；建行(00939)下滑1%；友邦(01299)降2%；中移動(00941)跌1.6%；港交所(00388)降1.3%；國壽(02628)降2.7%；申洲(02313)為表現最差藍籌，中午挫3.6%。

焦點板塊

科技股：騰訊(00700)業績好過預期，半日升1.6%，為中午升幅最大藍籌；騰訊持股的閱文(00772)，強調會在作家同意之下探索免費閱讀模式，半日炒高7.8%；小米(01810)獲大摩升目標價，中午升1.2%，暫錄五連升；憧憬染藍的美團(03690)，股價再創新高，半日升3.1%；金蝶(00268)今早除淨，盤中股價創上市高，中午升3.1%；但阿里(09988)微跌0.5%。

物管股：多隻物管股續創新高，其中包括保利物業(06049)、奧園健康(03662)、永升(01995)、佳兆業美好(02168)、新城悅(01755)、寶龍商業(09909)；但雅生活(03319)創上市高後轉跌，中午下滑1.9%；中海物業(02669)則升0.5%。

地產收租股：普遍續跌。新地(00016)跌1.5%；長實(01113)降2.1%；恒地(00012)跌1.8%；新世界(00017)降1.3%；信置(00083)降2.6%；希慎(00014)跌1.5%；太古地產(01972)挫2.6%；領展(00823)走低1.1%；九置(00778)降2.8%；冠君(02778)挫3.4%。

焦點股份

中興(00763)：半日挫3.4%。美國總統特朗普宣布，將去年5月簽署的一項行政命令延長一年。外界相信，特朗普的行政命令直接針對中國企業華為及中興通訊。

中芯(00981)：首季純利大升四倍，半日大升9.2%；連帶華虹(01347)也彈升4.6%。

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