即巿股評 港股直擊

全球疫情拖得愈久，企業盈利倒退情況將更明顯，令市場估值在現水平不顯得吸引。恒指日線圖的拋物線SAR指標今早結束4月28日以來連續10日向好的訊號，不反對開恒指熊做淡，條款以24900附近收回及年底或明年初到期為主。短期支持參考4月22日低位23483，留意「突破能量」(breakout strength)、強弱股指數及ROC情況。恒指若失守下望4月2日低位22756。只要不出現3月中的大跌，有增長題材的強勢股，包括生物科技、新基建、宅經濟消費仍然有可為。

內地上月生產物價指數(PPI)跌幅創四年最大，通縮隱憂加劇，市場關注周五中美多項數據公布，特別是零售銷售。不過，內地仍有寬鬆政策空間，市場留意「兩會」釋出更多刺激政策，A股相對表現料較好。

美股方面，更多跡象顯示美股反彈可能結束，當中因為道瓊斯指數內較多舊經濟行業公司，受疫情影響較大，技術走勢表現較差，拋物線SAR已在本月上旬率先發出轉勢向淡訊號；至於標普500及納指因為有較多新經濟及科技類公司，表現較好，不過科技龍頭對今年業務指引保守，盈利前景不明，技術方面短期要密切留意SAR指標是否同樣轉勢向淡。

最緊貼美股的ETF領航標普500(03140)，今早出現轉勢向淡訊號，投資者隨時要做好風險管理，若在強積金組合有很大比重美股基金，可考慮鎖定近個多來的反彈利潤。

中國食品F-Score滿分

今早在公仔箱介紹北水可買的中國食品(00506)，市值約80億。公司跟蒙牛(02319)同屬中糧集團旗下在港上市股份，兩年多前出售非核心的紅酒及食油業務，僅持有中糧可口可樂65%股權這項資產，專注經營可口可樂裝瓶廠業務，向消費者銷售汽水、果汁、果奶、水、功能水、咖啡、即飲茶、能量飲料等產品。覆蓋全國50%人口。油價大跌有利PET塑膠原料價格維持在較低水平，對裝瓶業務成本有利。

中國食品3月下旬公布去年純利4.18億元人民幣，按年增長30%；增幅較一成的收入增長理想，派息增幅亦佳，基本分析評分(F-Score)取得9分滿分，反映公司在盈利能力、財政實力及經營效率方面較前一年均理想。業績公布後獲分析員上調今明兩年盈利預測。預測市盈率13倍，與預測市銷率及市賬率同樣較歷史中位數為低，估值合理，分析員給予平均目標價約3.9元，較現價有四成的潛在升幅。

股價5月4日在大成交下急升近一成二，近期回落整固提供收集機會，今早介紹後由2.76元升至2.9元，中線目標睇3.1元，跌穿2.6元止蝕。

羅崇博 (杜比)