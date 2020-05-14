港股直擊 即巿股評

國際航空運輸協會(IATA)預計，客運量最快到2023年，才可恢復疫情前水平，航空股普遍受壓。

東航(00670)挫2.9%；國航(00753)挫3.4%；南航(01055)跌1.5%；唯獨國泰(00293)無升跌。

IATA首席經濟師Brian Pearce表示，估計疫情對航空業影響長達數年，估計難迅速反彈至去年水平，最早或到2023年才可恢復，但估計市場需求可能會轉向更短途航班。

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