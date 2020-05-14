港股直擊 即巿股評

噚日下晝個市猶如一潭死水，都係嘅，個個都喺度等騰訊(00700)業績；但見日線圖上其實恒指呢期都係波幅較細，於是就諗住試下吼界內證，就換個周線圖出嚟。

一開周線圖，就發現噚日條20周線同250周線只係相差54點就會出現「死亡交叉」，今日再睇，見20周線(25698點)同250周線(25667點)差距進一步收窄至得31點。望望月曆今日星期四，呢個周線「死亡交叉」會唔會係今個星期內出現？機會率都好高。

依家9點47分，睇返大市環境，恒指依家做緊23811點，跌368點，之前所謂嘅三線匯聚位今日一次過跌穿晒；噚日收市後公布季績勝預期嘅騰訊，噚晚ADR收448元以上，今朝喺香港接力，高開3.3%，報444元；到正式開市後，騰訊再向上走多幾步，惜不敵恒指下行，今早見447元高位後現回吐，9點51分時報$434.2，升1.1%。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，首兩層牛證23900至23999點，同23800至23899點已被收回，呢兩層夾埋有相當於411張期指，目前最貼價嘅係23700至23799點，呢度有相當於163張期指。

話要進行地獄減肥嘅男同事啱啱返到公司，噚日佢收工前換咗件衫，話跑步返屋企(九龍灣<->佐敦)，今日見到佢我問佢個路線圖係點跑同埋用咗幾多時間(BTW佢lunch time只係食幾條白烚雞柳)，幾個同事一齊研究完之後，再望望個鐘，依家10點1分，恒指仍然跌緊2XX至3XX點，再望晒被玩死嘅美團(03690)，今日繼續逆市而行，仲要上到$120創新高，忽然覺得當日斷臂都斷得好精明(其實唔郁佢仲精明)。

個股走勢飄忽，加埋恒指又唔多郁，其實呢啲位最大路嘅做法就係乜都唔好做；但都知見住個市又唔落場，有時就好似細路仔見到甜嘢但唔准食，嗰種手痕法確係難忍。

都係嗰句：唔落場都係一種策略；但如果想件事安全啲嘅，都真係可以考慮一下界內證。按4月至今恒指處23500點至24800點中間上落，而目前恒指走勢下行中，且按周線圖上極高機會出現嘅「死亡交叉」，可預測恒指繼續下行嘅機會較高，故選界內證時可以23500點附近作為界內證的中間價，如恒指界(47449)，上限價24500點，下限價22500點，中間價23500點，區間範圍2000，按恒指現價計係屬於界內範圍，今年6月29日到期。就算恒指喺打後嘅時間都係keep住喺呢個範圍內活動，但(47449)因賺取時間值之下，證價亦能出現升勢。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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