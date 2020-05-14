港股直擊 即巿股評

美國延長當地企業向華為中興(00763)採購，中興今早捱沽，一度插5.1%，低見22.3元，新造22.65元，仍挫3.6%，成交額1.51億元。

美國總統特朗普宣布，將去年5月簽署的一項行政命令延長一年。外界相信，特朗普的行政命令直接針對中國企業華為及中興通訊。

至於京信(02342)也降1.3%；鐵塔(00788)跌2.4%；中通服(00552)下滑1.8%；摩比(00947)乾跌2.5%。

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