即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開後，走勢反覆，全日波幅340點。恒指收報24180點，跌65點或0.27%，成交金額1035.36億元。國指收報9835點，升3點或0.04%；上證收報2898點，升6點或0.22%。三項指數個別發展，以A股勢較佳。

恒指波幅及大市成交都增加，最終以陽燭「陀螺」收市，而且10 SMA 、20 SMA及50 SMA出現3線糾纏的情況，走勢待變。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱。全日上升股份681隻，下跌938隻，整體市況偏弱。

騰訊(00700)在收市後公布業績，其2020年第一季收入為人民幣1080億元，同比增長26%，環比增長2%，高於市場預期，其中主要業務網絡遊戲收入按年增長31%至人民幣372.98億元。增長主要由國內智能手機遊戲《和平精英》及《王者榮耀》收入帶動以及海外遊戲《PUBG Mobile》及《Clash of Clans》的貢獻增加，部分被個人電腦客戶端遊戲如《地下城與勇士》的收入下降所抵銷，智能手機遊戲收入總及個人電腦客戶端遊戲收入分別為347.56億元及117.95億元。增值服務業務總體第一季收入同比增長27%至624.29億元。整體而言，騰訊最新季績稍勝於預期，收入按季增長約26%，毛利增長大於收入，業績表現合格。其ADR價格上升4.34%至折合港元448.23元，料對今天整體大市有一定支持。

聯儲局主席鮑威爾警告經濟下行風險顯著，指新型肺炎疫情對經濟的衝擊似乎是有史以來最大，經濟衰退範圍和速度是史無前例，並需要更多財政措施支持，暗示不會實行負利率政策。另方面，繼早前有聯儲局總裁表示美國不會實施負利率政策後，聯儲局主席鮑威爾重申，局方對負利率的看法並沒有改變，這並非政策制定委員會考慮的事。受上述消息影響，美匯指數重上100之上，同時金價亦上揚，反映投資者的避險情況上升。

美股三大指數下跌，道指收報23247點，下跌516點或2.2%；標指收報2820點，下跌50點或1.7%；納指收報8863點，下跌139點或約1.6%。夜期下跌，除騰訊以外的ADR也下跌，料恒指走勢偏淡，支持參考為為23850水平。

個股

易居企業控股(02048)的主要業務為在中國向房地產行業提供各種服務，包括一手房代理服務、房地產數據及諮詢服務以及房地產經紀網絡服務。

集團在2019年全年成銷總面積43.33百萬平方米，實現同比增長 4.9%，成銷總金額5324億元(人民幣.下同)。已簽未售的儲備項目面積達288.1百萬平方米。期內集團總收入為90.947億元，同比增加52.9%，主要由於房地產經紀網絡服務的增長。其中，房地產代理服務及房地產經紀網絡服務總銷售額為6706億元，同比增加18.4%。期內利潤及全面收益總額為人民幣9.707億元，同比減少10.3%，主要因為分銷開支大幅上升。稅息折舊及攤銷前利潤為16.723億元，同比增加9.7%。每股盈利為人民60.49分，末期股息每股人民幣15.48分，除息日為2020年6月12日。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現訊號。股份上日收報15.16元，市盈率6.466倍，收益率7.718%。

岑智勇 獨立股評人