港股直擊 即巿股評

美國聯儲局主席鮑威爾表明，疫情將令經濟有嚴重下行風險，同時表明不會採取負利率，隔晚美股應聲下挫，道指大跌逾五百點，但騰訊(00700)季績佳力撐下，ADR料恒指今早僅低開過百點。

受鮑威爾言論影響下，美股低開後跌幅加劇，一度大跌697點，低見23067，尾市跌幅收窄，最終收造23247，插516點或2.17%，標指跌1.75%，收報2820點；納指跌1.55%，報8863點。

美國運通插6.2%，為表現最差的道指成分股；摩通跌3.42%，高盛挫3.1%；埃克森美孚瀉近5%，雪佛龍跌2.6%；避險推動下金價造好，金礦股巴里克黃金走高0.3%；Gold Fields則升1.4%。

鮑威爾於公開活動中稱，疫情令美國經濟面對前所未見的下行風險，情況比以往任何一次衰退都嚴重，未來一段長時間增長都可能很疲弱，但認為要推動復甦，國會的角色比聯儲局更重要。

特朗普周三在Twitter貼文，批評一些「有錢人」(rich guys)故意唱淡股市來賺錢，提醒投資者小心。前一天，他發文希望美國推行負利率。

油價初段在產油國減產的憧憬下造好，其後投資者擔心爆發第二波疫情，致使價格回落，紐約期油收市跌1.9%，報每桶25.29美元；布蘭特期油跌2.6%，每桶報29.19美元。

市場揣測聯儲局最終會實施負利率救經濟，加上避險需求推動，隔晚金價續升，紐約6月期金收市升9.6美元或0.6%，每盎斯報1716.40美元。7月期銀收市升3.8美仙或0.2%，每盎斯報15.671美元。

道指期貨亞洲時段仍偏軟，最新造23146，跌19點或0.08%；標指及納指期貨也分別下滑0.2%和0.18%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價普遍下跌，僅騰訊造好，騰訊(00700)ADR收報448.24元，升18.64元；滙控(00005)ADR折合港元計收報38.29元，跌0.61元；阿里巴巴(09988)ADR收報193.25元，跌3.05元；國壽(02628)ADR收報15.21元，跌0.19元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.33元，跌0.2元；中石油(00857)ADR收報2.6元，跌0.04元；中石化(00386)ADR收報3.59元，下滑0.07元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報57.34元，走低0.46元；聯通(00762)ADR收報4.74元，下滑0.05元；中電信(00728)ADR收報2.49元，跌0.03元。

ADR港股比例指數報24065，較周三恒指收市跌115點或0.5%。

焦點股份

中芯(00981)：首季盈利6416.4萬元美元，按年大升4.23倍。期內收入9.05億元美元，創季度收入歷史新高，按年增長35.28%；毛利率25.8%，按年增7.6個百分點。

銀娛(00027)：第一季經調整EBITDA為2.83億元，按年及按季均減少93%。期內淨收益51億元，按年及按季均跌61%。

滙控：彭博引述滙控文件指出，金市價差導致該行的期貨轉現貨(EFP)交易錄得巨額虧損，在3月份曾單日損失約2億美元(約15.6億港元)，超出該行預期的虧損上限。

德昌(00179)：截至今年3月底止年度業績，股東應佔虧損4.937億美元，去年同期盈利2.813億美元，每股虧損55.55美仙，不派息。