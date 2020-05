即巿股評 港股直擊

4月29日文章分析原油的已知和未知,其中使用了波浪理論和周期分析。

認爲油價剛經歷一個完整的五個浪推動浪,理應出現反彈。

反彈過後再度出現同級別的跌浪不太符合常識和經濟邏輯。

原油處於大循環周期底部區域,然而造底時間可長可短,有很多不明朗因素。

在歷史上原油亦經常出現底部橫盤整理消化多餘的產能。

這次又遇到像疫情多了一種不確定因素,投資者要有心理準備。

在5月初原油尚在20元徘徊時,發放信息給會員指出原油反彈中,阻力位於28-30元,目前已經大幅回升到25元,關注此處如進一步上試阻力,就不要貪心,寧短勿長。

上周五,我的交易系統中對港股發出了一個重要訊號,這就是所謂右側交易系統。

該系統的設計理念,就是通過統計個股的動能和趨勢來尋找「高概率」時期。

在這段時期裏面,個股上漲概率較高,自然這個時候買股票命中率會提高。

當進入這個「美好」時期時,我就開始打開量化選股系統,並將選中的個股推送出去給會員參考。

Do the right thing at the right time,就是時效market timing的初心。

而不僅僅是尋找市場高低點,顯然也很擅長做這一點。

最終目標是,通過短期,中長期,和右側交易這三種機會來達到高概率而又穩定的盈利。

編按:作者施華格,時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手,鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年,把理論融入實戰,擅長捕捉市場轉角,他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。