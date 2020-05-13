港股直擊 即巿股評

隔晚美股回吐，港股今日反覆低收。恒指低開134點，開市後曾挫266點，低見23979點，低位有買盤吸納，大市止跌回升，午後一度倒升74點，高見24320，恒指尾市再度轉跌，最終收報24180，跌65點或0.27%，守20天(現處24157)及50天線(現處24110)。

北水淨流入增至33.94億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內需獲北水追捧：潤啤(00291)有4.85億元淨入；安踏(02020)有1.73億元淨入；海底撈(06862)有6520萬元淨入；飛鶴(06186)有9779萬元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)有3.55億元淨入；美團點評(03690)有3.77億元淨入；小米(01810)有4647萬元淨走。相反，中芯(00981)有6361萬元淨走。

其他藍籌方面，港交所(00388)有約4400萬元淨入；滙控(00005)有1.63億元淨入。相反，友邦(01299)有1.63億元淨走。

個別醫藥股見北水流入，微創醫療(00853)有1.21億元淨入；阿里健康(00241)有約2700萬元淨入；中國生物製藥(01177)有6781萬元淨入。

另外，今日急升的聯想控股(03396)有1.17億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、美團、中芯、小米、安踏、潤啤、聯想控股、滙控、港交所及友邦。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、美團、中芯、潤啤、微創醫療、飛鶴、小米、阿里健康、海底撈及中生製藥。