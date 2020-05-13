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今日 17:39 港股直擊 重要通告

騰訊首季盈利升6% 勝預期

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騰訊(00700)公布，截至今年3月底止首季業績，股東應佔溢利288.96億元(人民幣‧下同)，按年增長6.2%，按季增長33.89%，勝預期。每股基本盈利3.049元。

期內，收入1080.65億元，按年增26.44%。

按非國際財務報告準則，首季盈利270.79億元，按年增長29.38%。

騰訊首季增值服務業務收入按年增長27%至624.29億元。網絡遊戲收入增長31%至372.98億元。該項增長主要反映國內智能手機遊戲，包括《和平精英》及《王者榮耀》）的收入貢獻以及海外遊戲，包括《PUBG Mobile》及《Clash of Clans》）的貢獻增加，部分被個人電腦客戶端遊戲，如《地下城與勇士》）的收入下降所抵消。

金融科技及企業服務業務收入按年增長22%至264.75億元，主要由於商業支付及理財平台的收入增加，以及通過把握在視頻、教育及零售行業的機會而帶來雲業務的收入增長貢獻所致。

網絡廣告業務收入按年增長32%至177.13億元。社交及其他廣告收入增長47%至145.92億元，增長主要反映其移動廣告聯盟及微信朋友圈的廣告庫存及曝光量增加而帶來的廣告收入增長。

微信及WeChat的合併月活躍賬戶數達12.025億，按年增長8.2%。QQ的智能終端月活躍賬戶數按年略減1%至6.935億。

騰訊表示，預期隨着各地陸續復工，遊戲的用戶使用時長及遊戲內消費活動將大致回復正常水平，但相信遊戲行業已從結構上擴大了其長期受眾及吸引力。

下載港交所通告原文

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