港股直擊 即巿股評

擔心美國過早重開經濟會出現第二波大規模感染，加上美國或禁聯邦退休金買中資股，觸發隔晚美股急跌，恒指全日反覆向下，但國指仍能微升收市。

恒指低開134點，報24111，開市後跌幅擴大，曾挫266點，低見23979點，低位有買盤吸納，大市止跌回升，午後一度倒升74點，高見24320，但未能企穩10天線(現處24207)，加上高位沽壓大，恒指尾市再度轉跌，最終恒指收造24180，跌65點或0.27%，仍守20天(現處24157)及50天線(現處24110)，惟兩日累跌421點或1.7%。國企指數收市升3點或0.04%，報9835，全日大市成交1035.4億元。

全日大市上升比例42%，下跌比例為58%。

即月期指收市報24069，跌84點或0.35%，低水111點，成交10.34萬張。

藍籌股個別發展。美國總統特朗普呼籲聯儲局應採取負利率，市場擔心息差收窄，滙控(00005)與友邦(01299)跌1%及1.4%，更質低大市55點；平保(02318)也跌0.7%；吉利(00175)下滑0.8%；聯通(00762)跌2.2%，為包尾藍籌；但蒙牛(02319)升2.4%；旺旺(00151)漲2%；港交所(00388)升1.2%。

焦點板塊

科網股：騰訊(00700)今日公布季績，股價創逾兩年高後倒跌，全日微跌0.3%；美團(03690)創上市高，曾飆7%，收市仍急揚5.4%；閱文(00772)升2.6%；心動(02400)揚3.9%；映客(03700)漲4.1%。

醫藥股：今日跑出，其中阿里健康(00241)、維亞生物(01873)、藥明生物(02269)、微創醫療(00853)、威高股份(01066)、啟明醫療(02500)齊創新高。另外，中生製藥(01177)升2.7%，為表現最醒藍籌；石藥(01093)升2.1%；方達(01521)彈升5.5%。

物管股：同樣多隻破頂，包括碧桂園服務(06098)、新城悅(01755)、時代鄰里(09928)、永升(01995)、佳兆業美好(02168)及寶龍商業(09909)。另外，中海物業(02669)升0.6%；雅生活(03319)升1.6%；但獲納入MSCI明晟中國指數的保利物業(06049)，股價無升跌，收85元。

啤酒股：逆市造好，華潤啤酒(00291)升3.6%；青啤(00168)升3.5%；百威亞太(01876)升3.5%。

焦點股份

聯想控股(03396)：全日抽升13.3%，成交有3億元。有份投資的生物科技公司，有望陸續掛牌，當中包括正在招股的開拓藥業(09939)，而諾輝健康亦有望在第三季來港上市。

MSCI新貴：中國飛鶴(06186)與維達(03331)將納入MSCI明晟中國指數，全日升3.1%和3.8%；獲納入香港小型股指數的香港電視(01137)，股價連跌兩日後反彈3.1%。

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