港股直擊 即巿股評

聯想控股(03396)有份投資的生物科技公司，有望陸續掛牌，聯想控股午後升幅擴大，最高見過9.45元，飆升10.4%，新造9.43元，仍大升一成，成交金額1.6億元。

外電有報道稱，聯想控股有份投資的內地早期癌症篩查商諾輝健康，計劃第三季來港上市，預期集資約3億美元，折合23.3億港元，更傳已選定高盛、瑞銀為其安排行。

另外，正在招股的開拓藥業(09939)，計劃在5月22日掛牌，該股前期投資者包括聯想控股。

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