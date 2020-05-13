港股直擊 即巿股評

華爾街一邊擔心美國放寬隔離措施，重啟經濟活動後，或引發新一波疫情，另一邊又要擔心中美貿易關係轉趨緊張，雙重憂慮夾擊下，美股隔晚顯著下跌，再加上美國或禁聯邦退休基金買中資股，令美股三大指數跌至全日低位收市。港股今早隨美股低開，不過跌穿二萬四關後有資金趁低吸納，帶動股市止跌回升。

恒指今早低開134點，開市後跌幅曾擴大至266點，低見23979點半日低位，曾跌穿10日線(24212)、20日線(24159)和50日線(24111)的三線滙聚區，其後喺買盤支持位，大市止跌回升，曾見24292點半日高位。中午恒指報收24247點，微升1點；國指中午升19點，報收9851點。

騰訊(00700)今日公布業績，開市先跌後升，再創今年高位437.6元，中午報收435.6元升1.1%。由於疫情之下宅經濟盛行，騰訊旗下手遊業務因此受惠，特別係《和平精英》喺2至3月流水強勁已可比美《王者榮耀》、效果類社交廣告超預期等帶動下，騰訊今年首季純利仍有不俗表現。但要留意疫情仍衝擊旗下媒體廣告及商業支付等互聯網金融業務將受影響。不過大部份券商對騰訊前景仍睇好，目標價由最低395元至最進取嘅530元，攞番個中間位，平均目標價為450元左右。

除咗騰訊之外，其他科網股持續受捧，美團(03690)喺憧憬有望被納入成份股嘅情況下破頂，半日再升逾5%。不過恒指服務公司已表示本周五公布指數成份股檢討結果，而下周一先會公布有關W股及第二上市股份獲納入成份股嘅諮詢結果，即係今季W股未必會即時被納入成份股。但只要有關諮詢結果正面，W股今季唔入，遲早都會入，有憧憬自然有得炒。其他科網股表現強勁，始終資金對新經濟股依依不捨，所以阿Man一直有信心，新經濟可持續跑贏大市。

醫藥股亦係得寵板塊，噚日阿Man特意提出生物藥業股睇高一線，今日多隻相關股份創新高，而阿Man噚日推介嘅維亞生物(01873)亦創新高，半日升逾一成，係升幅最大嘅生物藥業股。

除咗科網同醫藥股之外，今日內需股亦見追捧，資金都係輪流炒作不同板塊，話咗炒股唔炒市，大市依然區間上落，內需股唔少今日先轉勢突破，睇嚟仲有follow，不妨繼續留意。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)