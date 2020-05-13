港股直擊 即巿股評

美國擬禁聯邦退休金買中資股，加上美國白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)警告國會稱，過早重啟經濟或致疫情再次爆發，隔晚美股先高後急吐，港股今早稍穿兩萬四後回穩。

恒指低開134點，開市後跌幅擴大，曾挫266點，見23979點，稍穿兩萬四及10天線(約24212點)、20天線(約24159點)和50天線(約24111點)的三線交滙，之後拗腰，曾倒升47點，見24292點半日高。恒指中午報24247點，升1點，大市成交額567.09億元。

國企指數報9851點，升19點或0.2%。

A股半日偏軟，滬指跌0.18%；深成指跌0.06%。

內需藍籌造好，蒙牛(02319)升2.8%；旺旺(00151)升1.8%；恒安(01044)升2.4%。另外，中移動(00941)升0.7%；港交所(00388)升0.6%。相反，友邦(01299)跌1.4%；平保(02318)跌0.8%。

焦點板塊

科網股：今早續跑出，今日公布季績的騰訊(00700)創逾兩年高，半日升1.1%支撐大市；美團(03690)破頂，半日飆5.3%。另外，恒騰(00136)升3.6%；閱文(00772)飆5.7%；心動(02400)升2.5%；眾安在綫(06060)升1.4%。

醫藥股：多隻醫藥股創新高，包括：阿里健康(00241)、維亞生物(01873)、藥明生物(02269)、微創醫療(00853)、威高股份(01066)、啟明醫療(02500)齊創新高，當中維亞生物表現最好，半日飆12.6%。另外，中生製藥(01177)升2.9%；石藥(01093)升1.6%；平安好醫生(01833)升2.5%；方達(01521)彈7.7%。

物管股：同樣多股創新高，包括：碧桂園服務(06098)、新城悅(01755)、時代鄰里(09928)、永升(01995)、佳兆業美好(02168)及寶龍商業(09909)。此外，中海物業(02669)升1.1%；雅生活(03319)升1.1%；但獲納入MSCI明晟中國指數的保利物業(06049)，股價跌0.2%。

焦點股份

MSCI換馬股：MSCI明晟把飛鶴(06186)和維達(03331) 半日分別升5.4%和5.3%。獲納入香港小型股指數的香港電視(01137)彈3.3%。

九毛九(09922)：股價曾挫4.4%，半日跌2%。集團已決定關閉客流較少的門店及停止在北京、天津及武漢經營九毛九餐廳。

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