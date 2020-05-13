港股直擊

長江基建(01038)舉行股東周年大會，主席李澤鉅透過視像方式主持會議，有股東問及疫情對集團造成的影響，李澤鉅表示，全世界大部分業務都受到疫情影響，長建亦不例外，但長建大部分業務為基建及公用事業，所受影響輕微、不太嚴重；疫情不會永遠存在，集團所持資產是最優質的資產，當世界復甦時，長建復甦相對更快；長建非常穩健、業務多元化、擁有優質資產，「疫症令(全球)好多生意都捱緊，但長江基建會係全世界最襟捱嘅企業之一。」

李澤鉅續稱，有危亦都有機，機會來臨時，長建會把握機會，投資新業務。談及收購計劃，李澤鉅指出，目前仍有不同潛在交易在洽談當中，「但始終隔住熒幕、電話嚟傾，都差啲嘅，」交易仍在商討中，但在各地封關下難以進行很多互相探訪或盡職審查，收購步伐會減慢小許，但可以進行的事仍在繼續進行，亦有留意不同的項目，「疫症令唔同企業喺外面可能辛苦啲，反而提供可能有啲新嘅機會畀長江基建可以去投資，一定唔會放鬆，希望(疫情)快啲過去我哋可以飛。」

股東問及集團有否融資困難，李澤鉅直言，長建一定沒有融資困難，業務及現金流穩定，一向都是銀行的摯愛，借貸完全沒有困難，長建的借貸亦不高。

至於派息增長的傳統會否有變，李澤鉅坦言，不可作派息預測，董事局尚未作有關會議，不可事先作決定；股息分派會根據年報內所披露的派息政策來釐定，不會作出改變，包括會根據業務狀況、市場機遇、信貸評級、盈利增長及長遠發展方針，多方面考慮派息政策。回購方面，基於監管所限，不可回答，「唔答得未來嘅嘢，答咗我炒魷魚。」

有股東問及長建母公司會否考慮私有化，李澤鉅笑稱，「咁要問母公司喇」，他認為，利息水平愈低，長建的資產除回報穩定外，其價值亦會提高，由於利息低之下，同樣的回報以較低的資本化率衡量，價值便會提高；今天而言，長建的資產相對高息時期「更加值錢」。

長建上周公告，由於英國把企業稅率及稅法維持在19%，而非先前所頒布自2020年4月1日起降低至17%，鑑於長建英國業務的遞延稅項餘額重新計算，預期將於截至6月底止的6個月業績中，攤佔聯營公司及合資企業的業績，錄得約14億元的一次性不利影響。

李澤鉅解釋，英國維持企業稅率在19%，或要就未來須繳付的稅項重新計算，但不會構成現金影響；半年結而言，小心為上故提早公布，對全年而言不但沒有現金影響，也不會構成重大影響，只是公司管治特別小心，才作出有關公告。