港股直擊 即巿股評

一代老品牌利豐(00494)噚日宣布私有化獲得通過，噚晚睇返同事做嘅相關故仔，訪問幾個長情投資者，四個有三個話唔贊成喺咁低價嚟私有化(係呀，佢哋唔係唔贊成私有化，只係唔贊成咁低價啫)；但無計，唔通要佢用$50嚟買伯伯你手上N年前買落嘅股票？

今朝起身睇新聞，見右下角日經跌緊，心諗：今日恒指都應該跌嘅。到喺巴士時，恒指做完U盤，開市報24111點，跌134點；但誓估唔到美團(03690)連出三日(計埋今日)逆市而行，今日仲要創新高，美團熊(50976)宣布死亡：time of death 0930，係呀，一開市就報$116.4啦。

不過，基於美團熊(50976)噚日喺[下半Part]都有講過要睇路，最好仲要搵位走人。拆美團5分鐘圖見到其實喺噚日下晝2點35分至2點50分，SlowSTC(14,3)落到去超賣水平，呢個位喺前日臨收市至當刻嚟講，都算係一個相對低嘅位置，同步見美團股價其實又係唔多點郁，呢啲位都真係擺到明係逃生門。按當時(50976)證價大部分時間係做緊$0.075計，對比平均買入價$0.091確實係輸到入晒肉；但都總好過今日連一毫子都無掛。

雖然早兩日嘅「穿頭破腳」唔成立，但依家見美團日線圖上呈高開低走嘅「T星」，問心都有啲覺得噚日自行斷臂好似斷得有啲唔抵，正如噚日喺FB留言時所講「如果用Put嘅話件事會好啲」...Well...作為一個老散，刀仔拮大脾都係好常見嘅事呀(反正我噚日先被同事話我大脾多肉)...都話唔睇個股架啦...發多陣牢騷就無事架啦。

依家10點6分，恒指低開跌過百後，暫時低位見過23979點，換言之牛證首兩層街貨24100至24199點，同24000至24099點已全數死亡，呢兩層夾埋有相當於333張期指。惟依家跌幅又收窄返，跌緊59點，做緊24189點，三線匯聚水平仍然未改。

反正開咗牛熊證街貨圖，睇埋熊證嗰邊街貨，最貼價嘅係24400至24499點，呢度有相當於118張期指，至於牛證最貼價嘅為23900至23999點，呢度就只得59張期指。計計中間位，即(24400+23999)/2=24199.5，恒指跌幅收窄，收窄到上返到牛熊街貨中間位，可以慳返。

望望月曆，呀！今日騰訊(00700)業績喎，「又話唔睇個股...」咁八掛下都得掛，最多今日斬手指架啫；下晝續。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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