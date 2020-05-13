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【異動板塊】濠賭股全線跌 澳門博監局局長將換人

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澳門博監局局長陳達夫將返回檢察院工作，擔任助理檢察長職務，濠賭股全線受壓。

金沙(01928)跌2.2%；銀娛(00027)跌0.9%；永利(01128)降1.8%；新濠(00200)跌2.1%；澳博(00880)降1.7%；美高梅(02282)跌2.1%。

澳門媒體報道，澳門經濟財政司司長辦公室證實，陳達夫是應檢察院的請求，返回檢察院工作；而澳門博監局局長的繼任人選，將適時公布。

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