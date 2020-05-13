港股直擊 即巿股評

隔晚美股尾市插水，道指急跌457點，收報23764點，美國總統特朗普呼籲聯儲局亦應採取負利率，加上中美角力蔓延至金融領域，引發投資者沽盤湧現。港股昨日挫逾三百點後，今早再低開逾百點。

恒指低開134點，報24111；國指低開53點，報9778。

騰訊(00700)今日公布季績，股價低開0.65%，報428.2元。

美團(03690)高開3.9%，報116.4元。

阿里巴巴(09988)低開2.1%，報195.5元。

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