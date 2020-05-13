港股直擊 即巿股評

隔晚美股先升後跌，尾市插水，「黑期」預示今早港股再跌近三百點，跌穿20天及50天線滙聚，二萬四關或失守。

美國總統特朗普說，考慮到其他國家實行負利率，呼籲聯儲局亦應該採取負利率，引發投資者沽盤湧現。道指連跌第二日，收報23764點，跌457點或1.9%；納指終止六連升，收報9002點，急跌2.1%；標普500指數終止三連升，收報2870點，跌幅2.1%。Caterpillar跌3.3%；3M及波音公司收市都跌近2.9%。金融股全線捱沽，全球最大資產管理公司貝萊德的最大股東PNC金融服務集團，計劃悉數出售所持貝萊德兩成二股份，貝萊德股價收市跌7.8%，拖累其他金融股下跌。

中美角力蔓延至金融領域，據外電報道，美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)及白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)發信予勞工部，以中國導致疫情大流行或會引來更多制裁等理由，明確表示白宮不希望負責管理聯邦僱員退休金的「節儉儲蓄計劃」(TSP)投資於中資股，預計涉及資產規模約逾45億美元。

國際油價收市上升，沙地承諾將會在6月加大減產力度，油組其他成員國表示，希望延長4月達成的大幅減產協議執行期，刺激油價上升。紐約6月期油收報每桶25.78美元，升1.64美元或6.8%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報38.8元，較本港收市低0.5元；騰訊(00700)ADR收報429.01元，低1.99元，公司今日公布季度業績；國壽(02628)ADR收報15.47元，低0.01元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.49元，低0.03元；中石油(00857)ADR收報2.66元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報3.65元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報57.57元，低0.28元；聯通(00762)ADR收報4.91元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報2.54元，無升跌。

ADR港股比例指數報24092，較周二恒指收市低152點或0.63%。恒指收市跌356點或1.5%，報24245點，於50天(約24162點)及20天線滙聚(約24163點)之上。「黑期」最新跌280點在23970點附近。

焦點股份

騰訊：今日收市後公布季績，市場預期騰訊手遊收入增長可加快至逾40%，綜合券商預測數據，市場預期騰訊上季收入按年增長18%至1010.7億元(人民幣，下同)，Non-GAAP(非通用會計準則)純利增長18%至22%至256億元附近。

中芯國際(00981)：也會在今日公布首季業績，市場焦點是公司對第二季的指引，與及回歸上海創業板的細節。

澳優(01717)：截至3月底止第一季度盈利2.7億元人民幣，按年增加七成八，經調整盈利按年增加五成四。

九毛九(09922)：決定實施多項節省成本措施，決定關閉客流較少的門店，以及停止在北京、天津及武漢經營九毛九餐廳。

北京首都機場(00694)：今年首四個月，飛機起降架次8.3萬架次，按年減少57.5%。

朗廷(01270)：發盈警，估計截至不會派發今年上半年的中期分派，並有機會進行配股或供股集資，以滿足貸款協議。