美國勞工部5月8日公布,4月份失業率由上月的4.4%急升至14.7%,非農職位則勁減2050萬個,兩項數字都創1930年代大蕭條以來最差紀錄。而2月份的非農職位修訂至增加23萬,較原先數字大幅削減4萬5千個,3月份數字也往下修訂21萬4千,至減少87萬個。新冠肺炎疫情令全國經濟活動幾乎陷於停頓,不計其數的大、中、小企被迫結業或裁員,就業數據焉能不差。

財長努欽表示,失業率高企不是美國企業或工人的錯,可能要升至25%的大蕭條時期高位才回落,預期隨着夏天來臨,就業情況會改善。他警告說,如果各州不(盡快)重啓經濟活動,部分受到新冠病毒打擊的經濟會永久損失。

應對疫情危機,特朗普早在3月就自命為戰時總統(wartime president)。5月4日本欄指出,侵侵政府採納了顧問機構就11月大選策略撰寫的備忘錄(The memo),利用「疫戰」來爭取連任。侵侵周一在賓夕法尼亞州拉票時批評,民主黨為了政治私利,故意拖延重啓經濟步伐,他在Twitter再次指責民主黨玩弄政治,更認為如果可以的話,民主黨等到11月3日才重啓經濟(They would wait until November 3rd if it were up to them.)。

以新冠病毒擴散為藉口而全面針對中國也是The memo建議的主要戰線,侵侵日前即提到,自從疫情在美國爆發後,他改變了關於今年1月簽署的中美首階段貿易協議的看法。中美貿易關係前景頓時蒙上陰影。

講到這裏且岔開一筆,股神畢非德(Warren Buffett)旗下的巴郡,最近兩年都見不到有任何大動作,只是一直維持逾千億美元的巨額現金流。股神在5月2日的巴郡股東年會視像直播中,「罕有地I don’t know連聲…對所謂新常態下的未來承認完全睇唔通」(戰友畢老林在「投資者日記」的評語),引起老徐有個天馬行空的猜想。

鏡頭拉回去2018年5月5日巴郡股東大會,股神回應中美貿易摩擦的提問時表示,中美兩國有很多共同興趣及利益,兩個最聰明、最具智慧的國家,相信不會為多贏一點而犠牲全世界的利益以及全世界的繁榮,不會做一些非常愚蠢的事情。然而,侵侵於6月15日宣布,對總值500億美元中國進口商品,分兩階段加徴25%關稅,打響貿易戰的第一砲。侵侵過去兩年,出乎包括白宮幕僚以至共和黨人意料的言行數之不盡,老徐因此猜測,股神之所以I don’t know連聲,其中原因也許是反覆無常的侵侵,連股神也考起。

回到港股,周二恒指低開244點,反彈至24411水平即掉頭,最低跌至24136點,收報24245,跌356點或1.45%。

前日恒指稍稍闖進3月12日的大型下跌裂口(25140和24657點)即撤退,而EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,與40%的「亢奮區」門檻(見5月11日「搏拳實錄」)有9.3個百分點的距離,老徐昨天已如本欄提到,沽出24400點即月call,收了399點期權金。

老徐