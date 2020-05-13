即巿股評 港股直擊

恒指昨收報24245點，跌356點，把周一的升幅幾乎全部蒸發。相較之下，今天放榜的騰訊(00700)雖有回吐，惟兩天仍淨進賬3.3%。

港股在3月中觸底後反彈，50隻藍籌僅騰訊及恒安(01044)能夠收復失地，但恒安與近3年的高位88.7元有27%距離。騰訊由325元攀至周一逾兩年高位435元，累飆三成多，與紀錄高峰476.6元只差不足10%，附【圖】所見，比起其餘恒指四大重磅股，騰訊可謂一枝獨秀。

香港科技股於本輪升市中表現突出，美股也如是。各國在新冠肺炎大流行下實施鎖城封國和居家令，使「宅經濟」備受注視。有分析認為，疫情將顛覆人們的消費方式，傳統零售、航空、旅遊等行業難以真正復甦，估值需要下調。相反，擁嶄新服務模式的公司如亞馬遜及Netflix，前途無可限量，兩股遂率先於3月熊市後再創新高。

「宅經濟」能不能帶動整體經濟增長，須視乎疫情和商貿活動重啟後的具體發展，惟相關股份會否炒過龍早受注目。現在標普500指數中的「五大」股份（微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet及Facebook）佔市值比重逾20%，遠較2000年科網股泡沫期間「五強」（微軟、通用電氣、思科、Intel與Walmart）為高，這固然反映經濟結構改變，同時亦提醒投資者泡沫或已具雛形，科企「鶴立雞群」要歸功於龐大流動性追逐即使買少見少仍獲睇好的新經濟股，基本因素卻未必足以支持其高估值。

對於美股個別股份被過分追捧，且整體企業盈利預料將顯著倒退，華爾街大行紛紛發出警告。高盛表示，今次反彈集中度高，在多項短線負面消息醞釀下，標指3個月目標價為2400點(即存在回調約20%風險)；Longview Economics則以高收益企業債與國債的息差繼續高位徘徊，推算熊市並未結束。

此外，著名對沖基金經理Paul Tudor Jones估計，若疫情於一年內不能受控，美國將進入另一次「大蕭條」。他的言論正好說明新冠肺炎的衝擊還沒有完結，隨着環球愈來愈多城市逐步解封，病毒傳播機會急增，疫情即使不像2月、3月般大規模爆發，只要確診個案明顯彈升，限制措施捲土重來，經濟恢復正常便遙遙無期。

換言之，目前美股依賴少數股份的情況，恐怕比2018年由FAANG推動的牛市更嚴重，資金一窩蜂追買的「強股」數目漸減，意味這批股份一旦回落，將導致大市跌勢加劇。

港股也要加倍留意，騰訊佔恒指權重約11.9%，高於整個地產板塊。騰訊音樂首季業績未如理想，拖累騰訊昨天曾挫逾2%，投資者期望了解公司受惠「宅經濟」的程度會否被高估，今天公布業績後股價表現料必牽動恒指。

信報投資研究部

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