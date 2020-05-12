重要通告 港股直擊

智美體育(01661)公布，以代價5341萬元，收購圓通環球金融集團49%股權。

圓通環球金融集團透過其全資附屬公司在香港從事提供證券經紀服務；財富及資產管理；IPO股份包銷及配售等企業融資服務。