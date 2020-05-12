港股直擊 即巿股評

內地PPI創逾四年最低，港股連彈兩日後，今日重拾弱勢，全日挫356點，但仍守兩萬四收市，大市成交縮至970.49億元。

北水由沽轉入，由上日淨沽16.37億元，轉至淨入18.28億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

美團(03690)為今日最多淨入個股，全日有1.55億元淨買；其次為騰訊(00700)，全日有1.53億元淨入；平安好醫生(01833)有1.2億元淨買；小米(01810)、中芯(0981)及舜宇(02382)分別錄1.12億、1.08億和299萬元淨入。

藥股微創(00853)有1.41億元淨入；愛康(01789)有6184萬元淨買。另外，復星(00656)全日有1.06億元淨入；港交所(00388)有7845萬元淨買。

全日錄得最多北水淨走個股為新地(00016)，合共有3.12億元淨沽；其次為中移動(00941)，全日有2.9億元淨沽；國壽(02628)與融創(01918)亦分別有1.26億和2232萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、美團、中芯、小米、中移動、國壽、新地、復星國際、舜宇及港交所。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、騰訊、微創、融創、新地、愛康、中建材、小米、好醫生及飛鶴。