港股直擊 即巿股評

內地上月PPI數據遜市場預期，加上隔晚美股道指吐過百點。港股連升兩日、進賬逾600點後，今日回吐至三線滙聚水平。

恒指低開244點，甫開跌幅曾縮至191點，見24411點全日高，不過內地上月PPI遜預期，拖累恒指曾急吐465點，見24136點全日低，稍穿10天線(約24217點)、20天線(約24163點)和50天線(約24162點)滙聚區後喘穩，中午挫438點，午後未有起色，最終恒指收報24245點，跌356點或1.4%。大市今日下跌股份比例為61%；上升股份比例為39%。

國企指數報9832點，跌158點或1.6%。

大市成交額970.49億元。

A股收市個別發展，滬指跌0.11%；深成指升0.42%。內地4月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降3.1%，遜於3月的跌幅1.5%和預估跌幅2.6%，為2016年4月以來最低。

即月期指收市跌334點或1.36%，報24153，低水93點。

藍籌股方面，友邦(01299)吐1.6%；滙控(00005)跌1.9%；明天公布季績的騰訊(00700)亦吐0.9%；旺旺(00151)挫3.6%；國壽(02628)挫3%。今日只有4隻藍籌錄得升幅，蒙牛(02319)升1.6%；瑞聲(02018)升0.8%；港交所(00388)升0.6%；恒安(01044)升0.4%。

焦點板塊

醫藥股：醫療相關股續見追捧，線上醫療孖寶飆高，阿里健康(00241)收市升7.8%，報20.15元創新高；平安好醫生(01833)升6%。另外，藥明生物(02269)、康希諾生物(06185)和微創醫療(00853)創新高，收市分別升2.2%、3.1%和10.2%；康寧傑瑞製藥(09966)升4.1%；君實生物(01877)彈3.1%；春立(01858)升9.7%；維亞生物(01873)升7.6%；百濟神州(06160)首季虧損擴大至3.64億美元，股價升3.9%。

科技股：個別科網股跑出，美團(03690)獲野村續予「買入」評級，股價升2.1%；阿里(09988)微升0.5%；金軟(03888)彈4.7%；眾安在綫(06060)升1.7%；金蝶(00268)升3.9%；恒騰網絡(00136)飆升26.1%；心動(02400)升7%。硬件股方面，比亞迪電子(00285)升2.6%；小米(01810)升1.2%，三日共飆12.4%；明天公布季績的中芯(00981)升0.6%。

地產收租股：行政長官林鄭月娥期望剛成立的「香港再出發大聯盟」協助及呼籲業主減租，地產收租股受壓。長實(01113)挫3.3%；新地(00016)跌2.8%；新世界(00017)跌1%；信置(00083)跌2.2%；恒地(00012)跌1.9%；太古地產(01972)跌2.5%，母企太古(00019)挫4.6%，為表現最差藍籌；希慎(00014)跌2.6%；大和降領展(00823)目標價，股價跌2%；恒隆地產(00101)跌2%；嘉里(00683)跌2.7%。

焦點股份

華潤燃氣(01193)：股價插6.7%，成交有44.49億元。集團先舊後新配售9000萬股，每股40.81元，集資淨額約36.7億元。配股價較昨日收市價折讓7.14%。

澳優乳業(01717)：獲花旗首次予「買入」評級，目標18.5元。股價逆市升4%。

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