即巿股評 港股直擊

恒指昨日疑似爆邊抽穿均線滙聚，今日雖然腳軟，但暫時未有轉勢向淡跡象，強弱股指數仍然維持利好交叉訊號、反映短期突破機會的「突破能量」維持向上的綠箭咀；拋物線SAR及變速率指標(ROC)亦正面，連反映主要趨勢的「勢頭能量」的弱勢紅燈昨日已跌至0格，是2月25日出紅燈以來首次，一日未集體出利淡訊號，一日不宜做淡。

強勢股衝浪、弱勢股炒反彈，兩種方法都可以搵食。我在4月1日介紹第二季恒綜強勢股模擬組合的十隻股份，近期多隻報捷，篩選時都是過去12個月表現最好的恒生綜合指數成分股，而且有5個以上分析員覆蓋，且考慮估值區間。微創(00853)4月1日買入至今升了21%；威高(01066)升27.5%；麗珠醫藥(01513)升20.6%；澳優(01717)最勁，升27.8%；維達(03331)升20.9%；聯塑(02128)升12.4%；綠城服務(02869)升16.1%；中建材(03323)升14%；金山軟件(03888)升11.8%；表現最差是海螺創業(00586)，4月初至今僅升2.8%。整個第二季組合，暫時回報有17.4%，第一季的失地已幾乎追回。大家可以在恒綜強勢股策略上多點嘗試，例如微調篩選條件，又或在止蝕原則上修改，例如用15%移動追蹤止蝕，代替低於買入價15%止蝕。

至於弱勢股炒反彈，最多人博抽穿均線滙聚，話明滙聚，也可以突破向下，國壽(02628)及領展(00823)今日便是例子。我寧願確認即日異動才跟，好過滙聚時買定去博（就算博也不會大注）。

羅崇博 (杜比)