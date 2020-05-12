即巿股評 港股直擊

美股隔晚個別發展，侵侵之前威脅要追究中國有關疫情隱瞞問題，可能再向中國重徵關稅，中國亦不甘示弱，表示可索性推翻原先貿易協議，即係所有談判又歸零？要重新開始？內地今早公布通脹數據差過預期，港股兩日升咗超過六百點之後，今日嘔番四百幾點出嚟。

恒指低開244點後，曾見24411點半日高位，其後跌幅一度擴大至465點，見半日低位24136點。中午恒指報收24163點，跌438點；國指則報9821點，跌169點。目前恒指處於10、20及50日線滙聚區，暫時喺呢個水平爭持，主要受內地股市偏軟所拖累。

重磅藍籌股普遍回吐，友邦(01299)及大笨象(00005)齊齊跌逾2%，兩股已拖低恒指逾百點，大笨象40元一路企唔穩，短線走勢仍然偏弱。至於周三派成績表嘅騰訊(00700)，今日亦回吐1.8%，半日報收428元，不過升咗咁多，仲要又係業績前先炒起，小心公布完業績打回原形，暫時睇位420元個位，唔穿問題都晤大。

港交所(00388)半日靠穩，仍然企喺250元樓上，上星期阿Man叫趁出咗業績回吐喺245元上車，大家有跟又可以坐定定。市傳京東最快月底招股，集資額高達265億元，將會係今年首集回歸嘅中概股，預期中概股回歸陸續有嚟，港交所呢門獨市生意邊冇得輸。

港府及新成立組織「香港再出發大聯盟」呼籲地產商減租，地產股及收租股下跌，整個板塊下跌，跌幅由1.4%至3.2%不等，除咗友邦同大笨象，地產股係拖累港股今日走軟嘅重災區。

內地放寬隔離限制，陸續復工復課，中國教育部表示，目前已有近四成學生復課，教育股逆市做好。之前阿Man喺四月底向粉絲推介嘅天立教育(01773)，指其估值平可追上，呢幾日表現唔錯，今早盤中更創新高。其他教育股亦大部份做好。

吼買維亞生物

醫藥股亦表現突出，尤其生物藥業股，阿Man今日吼位維亞生物(01873)，走勢突破已逼近3月高位5.06元，今日喺成交配合下，相信再破頂創新高問題不大。之前有報告目標價6.75元，阿Man保守啲先睇6元，現價上車都仲有兩成上升空間。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)