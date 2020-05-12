港股直擊 即巿股評

內地PPI創逾四年最低，加上A股亦受壓，同時美股道指期貨亦跌過百點，港股連彈兩日後，今早重拾弱勢，半日挫逾四百點，但仍守兩萬四收市。

恒指低開244點報24358，跌幅曾縮至191點，高見24411，但內地上月PPI差過預期，恒指跌幅擴大至465點，低見24136，中午亦挨近低位收市。恒指中午收報24163，跌438點或1.78%，國指半日收造9821，跌169點或1.69%，大市成交額548.8億元。

國家統計局公布，4月居民消費價格指數(CPI)按年上升3.3%，創2019年9月以來最低。工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降3.1%，比預估下跌2.6%曳，亦是2016年4月以來最低。

上證指數中午報2877點，跌17點或0.59%；深成指收報10908點，跌61點或0.56%；另外，上證B股指數急跌，中午挫6.9%，收198；深證B股也挫2.4%，收819。

道指期貨最新造23962，跌161點或0.67%，標指及納指期貨現分別跌0.63%和0.23%。

藍籌股大致受壓，滙控(00005)跌2.6%；建行(00939)降1%；工行(01398)下滑1.4%；中移動(00941)跌1.7%；明日公布季績的騰訊(00700)，中午跌1.6%；友邦(01299)下滑2.5%；蒙牛(02319)升1.4%，為表現最叻恒指成分股。

焦點板塊

教育股：中國教育部表示，目前有近四成學生復課，個別教育股逆市造好。新高教(02001)揚3.9%；天立教育(01773)盤中創新高，中午升3.5%；建橋教育(01525)微漲1%；宇華(06169)升1.1%；中滙(00382)與中教(00839)各走高0.4%。

醫藥股：逆市亦跑出。藥明生物(02269)與康希諾(06185)盤中齊創新高，中午分別升3.2%和3.3%；康寧傑瑞(09966)升3.6%；君實生物(01877)彈3.4%；微創醫療(00853)飆7.3%；信達生物(01801)升1.1%；百濟神州(06160)首季虧損擴大至3.64億美元，半日仍漲3.1%。

地產收租股：行政長官林鄭月娥期望剛成立的「香港再出發大聯盟」，協助及呼籲業主減租，地產收租股受壓。長實(01113)跌3.2%；新地(00016)跌3%；新世界(00017)下滑1.4%；信置(00083)跌2.3%；恒地(00012)跌2.2%；太古(00019)挫5%，為表現最差藍籌；太古地產(01972)降2.5%；希慎(00014)跌3%；大和降領展(00823)目標價，半日跌2.2%；恒隆地產(00101)跌1.5%；嘉里(00683)降2.1%。

焦點股份

華潤燃氣(01193)：中午插6.5%，成交有42.3億元。集團先舊後新配售9000萬股股分，每股40.81元，集資淨額約36.7億元。配股價較昨日收市價折讓7.14%。

偉俊集團(01013)：中午大升50%。集團向董事會主席林清渠訂立諒解備忘錄，計劃收購工業用地。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。