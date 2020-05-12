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今日 11:28 港股直擊 即巿股評

恒指三線滙聚暫見支持 藥股逆市走強

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隔晚美股個別走，道指吐109點。內地今早公布的PPI數據遜預期，港股連升兩日後回吐。

恒指低開244點，甫開跌幅曾縮至191點，見24411點暫時高，不過內地上月PPI遜預期，恒指曾急吐465點，見24136點暫時低，稍穿10天線(約24217點)、20天線(約24163點)和50天線(約24162點)滙聚區，之後喘穩。截至上午約11時17分，恒指報24237點，跌364點或1.5%，大市成交額468.46億元。

國企指數報9852點，跌138點或1.4%。

A股偏軟，滬指跌0.33%；深成指跌0.23%。4月內地工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降3.1%，遜於3月的跌幅1.5%和預估跌幅2.6%，為2016年4月以來最低。

藍籌股方面，友邦(01299)吐2.3%；滙控(00005)跌2.5%，兩股拖低大市過百點。騰訊(00700)亦吐1.1%。

醫藥股逆市走強，藥明生物(02269)創新高，現升3.2%；康希諾生物(06185)創新高，現升2.3%；康寧傑瑞製藥(09966)升4%；君實生物(01877)彈4%；微創醫療(00853)升5.6%；信達生物(021801)升1.7%。

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