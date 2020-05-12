港股直擊 即巿股評

噚日下晝天朗氣清時，同事話嚟緊個星期六(5月16日)會打風；可能個風is coming，噚晚9點幾10點零鐘開始行雷閃電兼落大雨。今朝停車返工時，都有一陣毛毛雨落過，希望下晝同收工時唔好落雨啦。

今朝恒指都落毛毛雨，開市跌244點，報24358點；到依家9點54分，恒指最低做過24136點，最多跌466點。喺日線圖上恒指10天線(24210點)、20天線(24160點)同50天線(24161點)三線滙聚，以頭先mark低嘅低位計就當然跌穿過呢三線滙聚啦；不過依家先至開咗市半個鐘，正所謂「邊個可以笑到最後？」到依家都仲未知。

呢兩日都有講過小米(01810)同美團(03690)，前者噚日開隻Call出嚟但就偷位day trade收工；後者去到下半場揀隻美團熊(50976)，事關除咗噚日美團逆市下行之外，日線圖上呈「穿頭破腳」，SlowSTC(14,3)超買已經亦始見下行跡象。

喺噚日下晝大約3點25分至3點45分，5分鐘圖上SlowSTC(14,3)就由朝早嘅超賣位回升至9X嘅嚴重超買水平，如果喺呢段時間買入(50976)嘅話，就預咗要過夜。按呢段時間(50976)高低位做過$0.096/$0.086計，平均買入價為$0.091。

惜美團噚日收市時因為跌幅收窄，所以「穿頭破腳」右邊支陰燭都凸番隻長腿出嚟，及至今日甫開市就報$111，逆市又升番1.2%，開市時SlowSTC(14,3)處於8X超買位，到正式開市後SlowSTC(14,3)同股價都係下行，惜SlowSTC(14,3)行到落大約5X至6X中軸水平時就調頭向上，到依家10點14分，美團一度再創今日新高，高見$111.4，而(50976)亦都要小心，因為收回價為$114.8，同現價有3.X%差距，亦係市場上最貼價嘅熊證，槓桿今日已見逾15倍。喺10點17分時再見美團5分鐘圖，SlowSTC(14,3)%K線正正由超買位跌穿%D線，姑勿論係逃生門又好，反手打到個和又好，甚至倒咬佢一口都好，都要留心。

補多槍，從美團5分鐘圖睇到，其實美團喺噚日下晝1點35分做出全日低位$107之後回升，5分鐘圖上呈「圓底」，暫時未見頸線，因為本身估計係頭先(10點1分)美團5分鐘圖高見$111，同今朝早開市時高位$111睇齊。如果唔穿，就即日「V型」反彈兼「圓底失敗」，但一跌睇住個5分鐘圖，見佢抖抖氣之後又再上過，整體計嘅「圓底」仍然運行中；又所以(50976)要更加小心。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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