港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別發展，道指收市挫逾百點。港股兩日累升逾六百點後，今早甫開挫逾四百點。

恒指低開244點或1%，報24358，高見24411點後跌幅擴大，暫時見最多跌465點報24136，稍跌穿50天及20天線滙聚(約24162)。截至9時55分，恒指跌392點或1.6%，報24209。

國企指數挫144點報9845。

國家統計局今早公布，內地4月居民消費價格指數(CPI)按年升3.3%，低於市場預期的3.7%；上月，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌3.1%，遠遜於市場預期下跌2.6%。

內地股市偏軟，上證指數報2887，跌7點或0.26%。

騰訊(00700)昨日急升4%，今早低開1.6%報428.2元，最新跌1.2%報429.8元，公司明日公布季績。

滙控(00005)挫2.5%報39.05元。

本地地產股向下，新地(00016)、九倉置業(01997)、領展(00823)、恒地(00012)均挫逾2%。

太古A(00019)挫4.1%，暫為表現最差藍籌。

「三桶油」跑輸，中石油(00857)及中海油(00883)挫近3%。

內房股亦回落，華潤置地(01109)4月合同銷售按年增長6.2%，股價現挫3%。

華潤燃氣(01193)先舊後新折讓7.1%配股，每股作價40.81元，今早配股上板涉資36.7億元，最新插近6%。

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