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今日 09:29 港股直擊 即巿股評

恒指低開244點 滙控低開2%

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隔晚美股三大指數個別發展，道指收市挫逾百點。港股兩日累升逾六百點後，今早低開1%。

恒指低開244點或1%，報24358。

國企指數低開96點報9894。

騰訊(00700)低開1.6%報428.2元。

銀娛(00027)低開1.4%報53.5元。

滙控(00005)低開2.1%報39.2元。

華潤燃氣(01193)折讓7.1%先舊後新配股，今早股價低開7.1%報40.85元，配股上板下，市前成交達36.82億元。

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