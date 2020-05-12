港股直擊 即巿股評

恒指兩日累飆逾600點，不過今早「黑期」顯著回吐逾三百點，市場關注今早內地公布的通脹數據。

隔晚美股三大指數個別發展。投資者關注經濟將很快解封重啟的同時，亦擔心會出現第二波疫情。道指連升兩個交易日後回落，收報24221點，跌109點或0.45%，金融股及能源股普遍有沽壓；納指連升六日，收報9192點，升71點或0.78%，納指距離紀錄收市高位不到一成；標普500指數三連升，收報2930點，微升0.02%。

藥品分銷商康德樂健康(Cardinal Health)第三季收入受惠疫情大流行刺激上升，股價升6.7%。科技股方面，蘋果公司在美國部分州份的零售店，本周陸續重新營業，刺激股價升1.6%；亞馬遜升1.2%。

那邊廂，高盛稱，悲觀情緒很快就會佔上風，並將導致標普500指數在未來三個月下跌近20%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報39.51元，較本港收市低0.54元；騰訊(00700)昨日股價急升4%創近兩年高，ADR收報433.7元，低1.3元；國壽(02628)ADR收報15.86元，低0.1元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.61元，低0.14元；中石油(00857)ADR收報2.73元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報3.74元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報58.78元，低0.37元；聯通(00762)ADR收報4.95元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報2.56元，低0.02元。

ADR港股比例指數報24405，較上日恒指收市低196點或0.81%。夜市恒指期貨收報24320點，跌167點，低水282點。「黑期」今早最新跌390點，在24250點附近。恒指昨收報24602點，升371點或1.5%，兩日累飆621點或2.6%，收本月新高。內地今早公布CPI及PPI通脹數據，當中預計PPI按年跌2.6%。

焦點股份

華潤置地(01109)：四月份實現總合同銷售金額約188.9億元人民幣，按年增長6.2%。

鴻騰(06088)：公布首季持續經營業務淨利潤159.5萬美元，按年下跌九成六。