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今日 09:18 重要通告 港股直擊

大洋集團售三亞酒店 涉資7365萬元

大洋集團(01991)公布，出售目標公司100%股權連股東貸款，代價6696.16萬元(人民幣．下同)(相當於約7365.78萬港元)，估計集團將從出售事項中實現未經審核收益約2720萬港元。

出售事項所得款項淨額估計約7170萬港元，擬用作額外營運資金，以加快完成醫療及保健相關矽膠產品的新矽膠產品開發。

目標公司主要擁有位於海南省三亞市亞龍灣物業權業。該等物業為出售事項的資產，包括四棟酒店大樓中的兩棟，共計88間客房，總建築面積約7717.55平方米。

下載港交所通告原文

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