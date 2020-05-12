今日 09:10
重要通告
港股直擊
百濟神州(06160)公布截至3月底止，首季虧損3.64億元(美元．下同)；每股虧損0.36元。去年同期虧損1.68億元。
期內，總收入5205.9萬元，按年跌33.11%。
海洋公園求54億 免下月破產
今日信報
警喝傳媒蹲下讀名 工會斥「極盡羞辱」
新世界淡市合股等升值
彼得
｜
今日信報
失業率飆升 破產潮淹至
伊馬仕
｜
今日信報
愛怒交纏母親節 旺角夜逮逾百人
疫情對經濟構成多方面影響
Keith Wade
｜
財富管理
Climate action can help fight pandemics
Aaron Bernstein｜ EJ Insight
戴「同心」口罩的問題
侯鈞翔醫生｜ 信健康
環時:中國或考慮令中美貿易協議作廢
中國財經 ｜ 昨日 22:06
納指六連升 道指反覆低收逾百點
國際財經 ｜ 今日 04:16
內地兩律師團隊終止代理中行原油寶案
中國財經 ｜ 昨日 22:03
特朗普反對重啟中美貿談 華續購美農產品
國際財經 ｜ 今日 08:40
中國對美投資去年下滑 創金融海嘯以來最少
國際財經 ｜ 今日 01:23
切爾皮克證實擬申請破產保護
國際財經 ｜ 今日 02:28
Nvidia破頂帶動納指標指轉升 道指跌幅收窄
國際財經 ｜ 今日 00:54
香港建設累計斥1.85億購新地股份
重要通告 ｜ 昨日 23:22
特朗普指摘民主黨對重啟經濟反應緩慢
時事脈搏 ｜ 今日 00:30
【國際早班車】儲局官員料通脹續低迷 無須實施負利率
國際財經 ｜ 今日 07:41
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞