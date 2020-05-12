港股直擊 即巿股評

騰訊(00700)一直以來都是最受窩輪投資者歡迎的個股，經常獲最多資金流入，加上即將於週三公布業績，預料會吸引市場關注。投資者應如何揀輪部署騰訊？要回答這個問題，不妨可從一些真實的歷史數據入手，從中或可有所啟發。

回顧三月中旬時，當時市況波動下騰訊股價曾於3月18日跌至334元的今年收市低位，當日單日已有近5000萬元流入其認購證(Call)，金額可觀。其後股價見底大幅反彈，一個月之後的4月17日，騰訊收報409.6元，其間正股上升了超過22%。那些投資者在3月18日當日買入的騰訊Call，假若持有一個月時間至4月17日，窩輪的回報表現又如何呢？

答案可能會嚇你一跳。以當日需求最大的十數隻騰訊Call計算，一個月後的表現介乎上升110%至倒跌22%，回報差異相當之大！有些產品的確可達至槓桿效應來倍大利潤，但若投資者選錯產品，不但不能享受騰訊的升幅，而且更可能會虧損。那隻倒輸22%的窩輪，其實是一隻行使價700元，極價外的產品。投資者要知道太價外的會容易受引伸波幅升跌影響，不幸地當日的確有不少人貪價格平而買入這類條款的產品。

如果以成交作指標，選大成交的產品應該較穩陣？非也，當日其中一隻成交最大的窩輪，一個月後的回報只有約20%，比正股的升幅還少！再一次印證窩輪的回報與成交並無關係。

如果採用本欄一直強調「選輪三步曲」，效果又如何呢？以3月18日收市334元計，以價外幅度約10-15%、到期日2個月期以上、街貨量低於30%去篩選產品，會發現這批產品一個月後回報介乎116%至152%，平均回報為136%，表現比當日最多人買的產品更佳！這正正反映出以條款揀輪的重要，因為用條款出發選輪可控制風險，(i) 避免太價外導致易受引伸波幅變動影響，(ii) 避免短期證的高時間值損耗以及(iii) 避免高街貨的潛在沽壓。當規範了這三大風險之後，投資者就更容易找出緊貼正股走勢的產品。

以上的統計數據，除了顯示成交並非最有效的指標，更顯示出條款的重要性，絕不能輕率選產品。投資者如現在想揀輪部署騰訊，利用「選輪三步曲」時應以騰訊現價做基礎，即以行使價435至470元之間(約10%價外)、2個月期以上、街貨低於20%作為篩選條件，便可考慮當中槓桿較高的騰訊購(22340)(行使價450.2元)，實際槓桿超過10倍，會是較合適的條款。

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註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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