即巿股評 港股直擊

美股已經去到把壞消息當好消息炒作的階段。美國勞工部上周四(7日)公布，截至5月2日的一周首次申領失業救濟人數為316.9萬，意味由3月14日起，7個星期累計約3350萬人、即勞動人口22%左右失掉工作；於4月25日的持續申領救濟人數增到2264.7萬，再創紀錄新高。翌日宣布的4月份失業率從3月的4.4%，急升至14.7%；非農職位勁減2050萬個，兩項數字都屬1930年代大蕭條(Great Depression)後最差。

然而，市場原本估計失業率高達16%，美股於是在就業數字「勝預期」下全線造好，道指、標普500指數皆以5月迄今最高位收市，納指升至2月24日以來最高位報收，自今年收市低位計，累飆33%，並收復黃金比率61.8%。

聯儲局於3月15日議息會議前兩天再度突然「出招」，表示因應新冠肺炎疫情肆虐，決定劈息1厘(3月初已緊急下調0.5厘)，聯邦基金利率目標區間降到0厘至0.25厘，同時推出7000億美元的量寬(QE)措施救市；之後再把QE規模擴充至不設上限。受「大水漫灌」推動，美股三大指數齊齊在3月23日觸底，道指、標指、納指先後從低位反彈超過20%，意味全面進入技術性牛市。

推行無限QE下，令聯儲局的資產負債表規模也急速膨脹，到3月24日高達5.25萬億美元的空前水平，較3月17日增約6000億美元(12.6%)，到了3月31日，再擴至5.81萬億美元(增幅約10.6%)；其資產負債表4月份(3月31日至4月28日的4個星期)再累積擴大8400億(或12.7%)，但每周漲幅明顯縮減，在4月28日至5月5日的一周，只增加了約700億或0.98%。

聯儲局資產負債表規模「升勢放緩」，原因之一是基數愈大，增幅當然相應愈小；更值得注意的是，情況也可能反映華爾街已「吸收」了大部分流動性。

換句話說，QE對股市的刺激效應將逐漸減輕。聯儲局的無限QE，應該足以保育美股這隻小乳牛不致「夭折」，但要其快高長大，包括標指和道指都顯著升越前跌幅黃金比率61.8%，相信還須依靠「真正好消息」，例如新冠病毒疫苖研發成功。

回說港股，受上周五美股抽升帶動，恒指昨裂口高開240點，迅即攀至全日高位24766點，午市後乏力再衝，收報24602點，漲371點，自4月29日以來，首次處50天線上。

EJFQ港股平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)續升1.4個百分點，至36.2%的逾3個月最高水平，惟尚未走出支持區(30%到40%)，亦就是說，市底仍有超賣反彈空間。

附【圖】所見，恒指已經觸及以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂部，短期升勢或會受阻，待回調整固才有新突破。

信報投資研究部

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