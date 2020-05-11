即巿股評 港股直擊

中美近期就新冠肺炎源頭問題，尤其是中國初期是否刻意隱瞞疫情並引致病毒全球擴散，展開連場罵戰，到了總統特朗普於4月30日的白宮疫情記者會揚言，加徵關稅是對中國（處理疫情失當）的「終極懲罰」（it’s the ultimate punishment），把雙方的緊張關係推到高峰。

中國官方新華社5月4日深夜發文批評，美國一些政客沒有把主要注意力集中到疫情防控上，卻忙着搞政治秀，不停散布「政治病毒」，暴露出赤裸裸的美式「叢林法則」。文章雖然沒有點名總統特朗普，但措辭之強硬極其罕見。

不過，特朗普上周五（8日）接受霍士新聞專訪，重申他先前對《紐約郵報》訪問時表示，不相信中國是故意讓新冠病毒外洩，他又「澄清」日前所講的新冠病毒來自武漢實驗室，其實是指來自武漢地區。國務卿蓬佩奧較早時亦改口說，不能確定新冠病毒來自武漢實驗室。侵侵和蓬佩奧突然對中國的指控「鬆口」，加上美國貿易代表萊特希澤、財長努欽上周四美國時間，與中國副總理劉鶴就落實中美第一階段貿易協議情況進行「非常有建設性」的通話，市場憧憬雙方緊張關係降溫，美股主要指數上周四及五連續兩日造好。

然而，侵侵接受訪問時表示，今年1月簽署第一階段貿易協議是感到很興奮，但自從疫情爆發令他改變了看法，坦言現在與中國的關係非常艱難，又說心情十分糾結掙扎（very torn），對美中第一階段貿易協議的未來還沒有決定。

另一方面，中國新華社上周六晚發表題為《美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相》的1萬6千字的文章，引用大量中外媒體的報道以及機構報告並附上相關網頁鏈接，駁斥美方有關疫情的總共24個謊言。文章開首就指「美國一些政客和媒體為轉移國內應對新冠肺炎疫情不力，甩鍋中國，編造了各種匪夷所思的謊言」，表明「今後，只要有新的謊言出現，我們還會繼續告世人以真相。」這場中美「疫戰」，正如上周三本欄引述侵侵形容：我們現處於一場複雜的遊戲局中（We have a very complicated game going.）。

無論如何，上周五恒指亦因為中美貿易官員通話的消息刺激，以24230點的全周最高收市水平，升249點或1.04%，一舉收復10天和20天線。

4月29日「搏拳實錄」估計，恒指在5月中旬之前，會在3月9至11日的小「孤島」底部約24950點，和4月7日intraday低位約23800點的區間波動的同時修補「疫市．2」造成的技術破壞。

如果升穿40%代表反映強勢股買盤的強勢股指數（以及反映弱勢股沽壓的弱勢股指數）進入「亢奮區」，10%可稱為強指和弱指的「禁閉區」界線，在「禁閉區」內，強指的買盤和弱指的沽壓對大市都不能發揮作用。上述的技術修補工程，最滿意收貨的是弱指確認跌穿雙位數一直無力反彈。

上周三本欄提到，老徐已沽出23200點的即月put，博恒指短線挑戰最好是突破24000至24400點的過去三個月累積的最大型成交量密集區；因應中美「疫戰」仍有變數，恒指10天線亦已連續三日低於20天線（儘管兩條平均線都在橫行，短線見頂訊號尚待確認），老徐有興趣沽即月期指貼價call。

老徐