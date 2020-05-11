港股直擊 即巿股評

美國4月失業率創二戰後最勁，但仍比市場預期佳，上周五美股急揚，港股今日亦抽高，全日升371點，成交達1036.5億元。

北水由入變沽，由上周五淨買4.21億元，轉至淨沽16.37億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

滙控(00005)為今日最多淨入個股，全日有3.86億元淨買；工行(01398)也有1.8億元淨入。

科技股小米(01810)有2.15億元淨買；中芯(00981)、舜宇(02382)與中興(00763)分別有9761萬、3802萬和1562萬元淨買，但騰訊(00700)與美團(03690)分別錄18.04和2.17億元淨沽，為全日最多淨走個股；金軟(03888)亦有9790萬元淨沽。

飛鶴(06186)全日有1.22億元淨買；中建材(03323)有3212萬元淨入；微創(00853)也有2931萬元淨入。

不過，融創(01918)有1.24億元淨沽；中移動(00941)則有1.21億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、美團、中移動、小米、滙控、飛鶴、舜宇、金山軟件及工行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、小米、飛鶴、中芯、融創、金山軟件、微創、中興及中建材。