港股直擊 即巿股評

美國上周五公布的4月失業率狂升到14.7%，創二次世界大戰後新高，但比預期的16%少，好友即開動擴音器助攻，美國三大指數即抽上，表現氣勢好勁，但放番大張圖，其實無咩大不了，因為仍未升穿4月29日高位2954點，成交更是縮減(圖一)，意味大市仍未轉大勢，所以毋須大亢奮！

標指泊埋與過往美國失業率睇，在失業率擴大下，過往美股凶多吉少(圖二)，更何況連美國財長努欽都放風，失業率可能升至25%，若果事實屬實，意味大市仍未見底。

此外，美國M2及聯儲局資產負債表持續膨脹，但吊詭是M2除以聯儲局資產負債表竟然大幅回落(圖三)兼未見底，過往出現上述情況都是大鑊事件如97金融危機、科網股爆破及金融海嘯出現時期，是次又再出現此現象，咁悲是跌幅竟仍未見底，顯然印出來的錢掟落鹹水海填金融黑洞。

在此從低位反彈唔少的情況下，筆者仍建議做好防守遠比出去市場打獵或大打進攻足球重要，依然要維持輕倉為主，手執黃金或金礦股仍會比其他類別股份較好。

至於上周三建議能承受風險可考慮開淡倉，並以金礦股做掩護，止蝕放在標指2954點，現離止蝕位僅24點，而與大市鬥力一向不是本人作風，一旦觸及緊記止蝕，頂多下鋪再落注。

收到讀者來電郵問如何處置手上原油ETF的問題，不幸上月出現油價黑天鵝事件，連累原油ETF價格大跌，正如4月22日本欄所講，呢件事再次講出兩個投資硬道理，第一就喺止蝕的重要性，第二就是投資一定要做好分散風險，始終世上是無天下無敵的分析，同埋市場情緒無可能會百分百估得到。

不過，出現此事件後，油價從低位回升，隨著歐美解封，油價將可緩緩攀升，加上中東戰雲密佈，在滯脹風險下，石油以至黃金相關資產對比股市仍可看高一線。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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