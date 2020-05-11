港股直擊 即巿股評

美國4月失業率好過市場預期，三大指數上周五造好，加上多國逐漸調低防疫應對級別。推動港股突破50天線。

恒指高開240點報24470點，開市已升穿50天線(約24213點)，更是全日低位所在，開市後升幅擴大，曾飆536點，見24766點，補回5月4日的下跌裂口，中午升476點，A股午後走軟，港股升幅亦縮至400點內。恒指收報24602點，升371點或1.5%，兩日累飆621點或2.6%，收本月新高。國企指數報9990點，升122點或1.2%。國指兩日累升226點或2.3%。

大市成交額1036.53億元。

即月期指收市報24486，升365點或1.5%，低水116點。

A股高開低收，滬指跌0.02%；深成指跌0.29%。

共同社報道，首相安倍晉三表示，周四(14日)將聽取專家意見，並公布能否部分解除緊急狀態令。日經平均指數漲1.05%。

英國放寬部分封城措施，英國富時100指數最新跌0.15%。

美國道指期貨最新跌16點，報24270。

藍籌股方面，傳內地第二大電商京東將於5月25日開始在港招股，港交所(00388)連跌三日後，回升3%；友邦(01299)重上50天線，收市升1.5%；滙控(00005)升1.3%。相反，恒安(01044)吐0.8%；中生製藥(01177)跌0.5%；新地(00016)跌0.2%。

焦點板塊

科技股：騰訊(00700)升1.4%，報435元創2018年3月22日以來新高，兩日累升6.8%，市值增加2656億元，至4.16萬億元。騰訊持股京東，另外本周三將公布季績。另外，阿里巴巴(09988)升2.7%；心動公司(02400)升2.7%。不過，美團(03690)倒跌1.7%；旗下金山雲美國上市首日飆四成的金山軟件(03888)，全日反覆跌2.5%。手機設備股跑出，舜宇(02382)4月手機攝像模組出貨量按年升12.7%，收市升4.2%；小米(01810)升2.7%；丘鈦科技(01478)4月攝像頭模組銷量按年升3.4%，股價升1.5%。

外貿股：多國限制措施陸續解封，外貿股造好，申洲(02313)升2.4%；萬洲(00288)升1.1%；敏華(01999)升8.6%；敏實(00425)升3.2%；德昌(00179)升7.4%；耐世特(01316)升2.5%；新秀麗(01910)升4.5%。

影業股：國務院發出防疫指導意見，稱全面開放商場、餐館等；採取預約、限流等方式，開放運動場所、圖書館、博物館等室內場館，以及影劇院等密閉式娛樂休閒場所。影業股落鑊，貓眼娛樂(01896)升3.8%；阿里影業(01060)升4%；IMAX中國(01970)升6.4%。

濠賭股：今日全線造好，金沙(01928)升3.4%；銀娛(00027)升1%；新濠國際(00200)升3.1%；永利澳門(01128)升1.8%；澳博(00880)升2%。

物管股：多隻股份創新高後收市倒跌，包括：碧服(06098)跌0.4%；雅生活(03319)跌0.8%；永升(01995)跌0.2%。另外，中海物業(02669)、時代鄰里(09928)和保利物業(06049)破頂，收市分別升0.5%、1.5%和0.9%。

教育股：另一跑出板塊，東方教育(00667)升4.3%；新東方在綫(01797)升3%；希望教育(01765)創新高，收市升半成；科培(01890)亦破頂，收市升4.3%；天立教育(01773)飆7.7%；建橋教育(01525)升7.3%；新華教育(02779)升4.9%；中教(00839)升3.2%。

焦點股份

長實(01113)：股價升2.5%。集團上周獲李嘉誠李澤鉅續增持。另外，長和(00001)升0.7%；長建(01038)升2%；電能(00006)升0.3%。

日清食品(01475)：中午公布業績後，股價午後大跌，收市挫8.5%，成交額1.19億元。集團中午公布，首季股東應佔溢利9896.6萬元，按年增長7.95%。期內毛利率為32.1%，比去年同期下滑0.8個百分點。

克莉絲汀(01210)：落鑊飆3.62倍，成交額1540萬元。成交量大增至2730萬股逾五個半月高。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。