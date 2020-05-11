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閱文集團(00772)主要在內地提供免費或付費閱讀服務，目前擁有810萬位作家，作品總數達1220萬部，包括來自自有平台的1150萬部原創文學作品、來自第三方在線平台的40萬部作品以及28萬部電子書。根據百度小說風雲榜，排名前30部的網絡文學作品中，有25部來自閱文平台。

截至2019年12月底止，純利按年上升20.4%至11億元人民幣，主因2018年10月收購的新麗傳媒貢獻加大。若按非通用會計準則計算，盈利更增32.7%至11.9億元人民幣。惟毛利率減少6.5個百分點至44.2%，主因收入結構出現變化。

同期營業額上升65.7%至83.5億元人民幣，按業務劃分，版權運營及其他業務收入增加2.83倍至46.37億元人民幣，由於收購新麗傳媒業務，令版權運營收入急增3.41倍至44.23億元人民幣，總收入佔比由20%急升至53%，並成為增長主要動力。

閱文去年推出免費閱讀模式後，付費比率由5.1%降至4.5%，每名付費用戶平均每月收入增加5%至25.3元。集團認為，免費閱讀作為付費模式的補充，藉而獲取更大的用戶群。雖然付費率有所下跌，但整體用戶數仍有不俗增長，旗下自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶增加2.9%至2.197億人。

今年內地爆發新冠肺炎疫情，用戶在家時間較長，閱讀時間亦顯著增加，令線上流量大增，配合內容多樣化策略，料可刺激活躍用戶人數及消費數目上升，對集團線上閱讀業務收益有正面作用。

已覓得新增長模式

騰訊目前持有閱文57.1%權益，上市後閱文與騰訊的合作續見加強。閱文與騰訊音樂(TME)合作拓展音頻領域市場，將授權TME將平台上的文學作品，製作為音頻有聲讀物，雙方將在各自平台上發行有聲作品。另外，隨著與新麗傳媒業務進一步整合，持續擴大影視改編和製作的布局，而閱文去年收入比例出現明顯改變，反映公司覓得新增長模式，未來業務表現值得關注。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期閱文集團2020、2021及2022年每股盈利為1.279、1.400及1.566元人民幣，給予12個月目標價42.0港元，相當於今年預測市盈率29.0倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理