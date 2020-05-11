港股直擊 即巿股評

太興(06811)料首季收益降逾兩成，但股價仍跟大市造好，一度高見1.5元，升3.4%，新造1.49元，仍漲2.8%，成交金額105萬元。

集團表示，首季業務受新冠肺炎影響，經營環境充滿挑戰，表現無可避免受影響，其中首季度收益按年減少約20%至25%，至約6.4億元。

集團又指出，業績表現持續受市況及消費意欲影響，因此到6月底止中期業績表現，或有別於最新所述的首季度表現。

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